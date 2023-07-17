Важное 17 июля 2023, 20:17 Россия ответит на теракт на Крымском мосту — Путин Президент Путин: Россия ответит на теракт киевского режима в отношении Крымского моста Пресс-служба Кремля

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Произошедший теракт на Крымском мосту является очередным террористическим актом киевского режима, который Россия не оставит без ответа. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по ситуации с переправой.

Глава государства назвал бессмысленным это преступление, ведь Крымский мост давно не используют для военных перевозок.

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«Ответ со стороны России, конечно, будет. Минобороны России уже готовит соответствующие предложения», — обратил внимание российский лидер.

В ходе совещания Путин заявил о необходимости повысить безопасность Крымского моста. Он также отметил, что восстановительные работы на Крымском мосту необходимо провести оперативно.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. Жертвами атаки стали мужчина и женщина, также пострадала их дочь-подросток. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о госпитализации пострадавшей, писали «Известия».