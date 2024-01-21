Важное 21 января 2024, 14:43 Две украинские ракеты сбили у побережья Крыма Силы ПВО сбили две ракеты над Черным морем у западного побережья Крыма РИА «Новости»

Читать 360tv в

Система противовоздушной обороны сбила две украинские авиационные ракеты над Черным морем у западного побережья Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дежурные средства ПВО пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку по объектам на территории России. Две украинские авиационные ракеты сбили около западного побережья Крымского полуострова над акваторией Черного моря», — заявили в ведомстве.

Реклама

Ранее в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев в 13:03 объявлял о воздушной тревоге над городом и попросил население укрыться в убежищах. В связи с этим движение по Крымскому мосту временно перекрыли.

В 14:22 Развожаев объявил отбой воздушной тревоги. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале также добавил, что силы ПВО уничтожили две украинские ракеты над Геническим округом.