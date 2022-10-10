Фейк: взрыв на Крымском мосту ограничил снабжение ВС РФ на Херсонском направлении | 360°

Общество 10 октября 2022, 14:27 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Фейк: взрыв на Крымском мосту ограничил снабжение ВС РФ на Херсонском направлении Информация о сорванном снабжении ВС РФ на Херсонском направлении не подтвердилась

Читать 360tv в

Российские военные, выполняющие задачи в рамках специальной операции на Херсонском направлении, испытают недостаток в снабжении из-за взрывов на Крымском мосту, сообщили украинские СМИ. «360» разобрался в ситуации и выяснил, откуда пошел фейк.

Фейк

Украинское издание УНИАН написало, что российские военные утратили транспортную артерию, использовавшуюся для снабжения группировки на Херсонском направлении.

Реклама

По словам главы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, ВСУ довольны отсутствием возможности России отправлять вооружение и продовольствие через Крымский мост. Также она добавила, что Украина продолжит разрушать логистические цепочки, благодаря которым идет снабжение ВС РФ.

Реклама

Правда

На самом деле никаких препятствий для снабжения армии на Херсонском направлении нет. Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили уже 8 октября, о чем сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По состоянию на 10 октября через мост уже прошли 16 железнодорожных составов.

Решается и ситуация с движением автомобильного транспорта. В настоящее время речь идет о запуске по мосту легковых машин и маршрутных автобусов, которые перед въездом на объект проходят строгий досмотр.

Потоки грузового транспорта пока перенаправлены через паромную переправу, которая была оперативно перезапущена. Режим работы паромов налажен и стабилен.

Таким образом, информация, что Россия лишена возможности снабжать армию на Херсонском направлении из-за повреждения Крымского моста, недостоверна.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

0 0 0 0 0 0