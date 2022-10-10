Фейк: взрыв на Крымском мосту ограничил снабжение ВС РФ на Херсонском направлении | 360°

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Фейк: взрыв на Крымском мосту ограничил снабжение ВС РФ на Херсонском направлении

Информация о сорванном снабжении ВС РФ на Херсонском направлении не подтвердилась

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Российские военные, выполняющие задачи в рамках специальной операции на Херсонском направлении, испытают недостаток в снабжении из-за взрывов на Крымском мосту, сообщили украинские СМИ. «360» разобрался в ситуации и выяснил, откуда пошел фейк.

Фейк

Украинское издание УНИАН написало, что российские военные утратили транспортную артерию, использовавшуюся для снабжения группировки на Херсонском направлении.

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По словам главы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, ВСУ довольны отсутствием возможности России отправлять вооружение и продовольствие через Крымский мост. Также она добавила, что Украина продолжит разрушать логистические цепочки, благодаря которым идет снабжение ВС РФ.

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Правда

На самом деле никаких препятствий для снабжения армии на Херсонском направлении нет. Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили уже 8 октября, о чем сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По состоянию на 10 октября через мост уже прошли 16 железнодорожных составов.

Решается и ситуация с движением автомобильного транспорта. В настоящее время речь идет о запуске по мосту легковых машин и маршрутных автобусов, которые перед въездом на объект проходят строгий досмотр.

Потоки грузового транспорта пока перенаправлены через паромную переправу, которая была оперативно перезапущена. Режим работы паромов налажен и стабилен.

Таким образом, информация, что Россия лишена возможности снабжать армию на Херсонском направлении из-за повреждения Крымского моста, недостоверна.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Крымский мост

Взрыв на Крымском мосту

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