Важное 17 июля 2023, 19:51 Путин поручил детально разобраться в теракте на Крымском мосту Путин: не сомневаюсь, что все обстоятельства ЧП на Крымском мосту установят РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил детально разобраться в ЧП на Крымском мосту. Глава государства выразил уверенность, что все обстоятельства случившегося установят, сообщила пресс-служба Кремля.

«С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности», — подчеркнул президент в ходе совещания по ситуации с Крымским мостом.

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Он добавил, что уже дал поручения ФСБ, Следственному комитету, а также нескольким другим ведомствам по установлению всех обстоятельств случившегося.

Отдельное внимание Путин уделил девочке, оставшейся сиротой из-за теракта. Ее мать и отец погибли, а сама она получила травмы. Президент попросил власти Белгородской области, где жила семья, оказать ребенку и ее близким всю необходимую помощь. Этот вопрос будут решать и по линии федеральных властей, добавил он.