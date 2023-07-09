Власть 09 июля 2023, 10:26 Захарова ответила на признание Украины об ударе по Крымскому мосту Захарова назвала киевский режим террористическим после слов Маляр о Крымском мосте РИА «Новости»

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Украинская власть представляет собой террористический режим, отметила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала слова замглавы Минобороны Украины Анны Маляр об ударе по Крымскому мосту.

«Террористический режим. Сейчас они приступили к плану по „собственному спасению“ — планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС», — отметила дипломат.

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Захарова напомнила, что именно этой теме должны были уделить основное внимание на саммите НАТО в Вильнюсе.

«Ведь в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство членов альянса», — подчеркнула официальный представитель российского МИД.

Маляр в своих соцсетях опубликовала пост, посвященный Крымскому мосту. Замглавы Минобороны Украины написала, что прошло 273 дня после того, как киевский режим впервые нанес удар по переправе.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. После подрыва грузового автомобиля загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Два пролета правой части моста частично обрушились. Президент России Владимир Путин отметил, что за произошедшим стоят украинские спецслужбы.

Изначально на Украине отрицали какую-либо причастность к атаке на Крымский мост, хотя организатором теракта ФСБ назвала руководителя ГУР украинского Минобороны Кирилла Буданова. Только в конце мая 2023 года глава СБУ Василий Малюк заявил, что киевский режим был обязан перерезать «этот логистический путь».