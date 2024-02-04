Мир 04 февраля 2024, 08:55 Стало известно, как ВСУ получили данные для поражения Ил-76 Леонков: для поражения Ил-76 ВСУ получили данные для Patriot через Link-16 РИА «Новости»

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Украинские военные получили данные для поражения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области через западную систему Link-16. Об этом РИА «Новости» сообщил специалист по системам ПВО, военный аналитик Алексей Леонков.

«Выполнивший пуск двух ракет по самолету Ил-76 зенитно-ракетный комплекс Patriot работал с отключенной радиолокационной станцией обнаружения. Информацию о цели он получил с помощью системы передачи данных Link-16», — сказал он.

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Леонков объяснил, что до пуска комплекс не обнаружили, потому что он не излучал никакие зондирующие сигналы.

«Вероятно, самолет отслеживали системой пассивной радиотехнической разведки в реальном времени. Отсюда следует, что всю операцию по уничтожению борта спланировал Запад», — добавил военный эксперт.

Украинские боевики сбили самолет Ил-76 24 января. На нем находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен.