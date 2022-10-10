Два пролета заменят на Крымском мосту после взрыва | 360°

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Два пролета заменят на Крымском мосту после взрыва

Вице-премьер Хуснуллин заявил о необходимости заменить два пролета на Крымском мосту

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Предварительное обследование повреждений Крымского моста показало, что необходима замена двух железнодорожных пролетов. Об этом на совещании главы правительства России Михаила Мишустина сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, написало РИА «Новости».

Он подчеркнул, что работы по выявлению повреждений все еще ведутся.

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«Предварительно, видим необходимости замены двух пролетов. Уже в первый день рабочие Крымской железной дороги полностью восстановили движение по одной полосе для пассажирских и грузовых поездов», — заявил Хуснуллин.

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Ремонтные работы никак не влияют на перевозку пассажиров и доставку грузов, подчеркнул Хуснуллин.

Кроме того, повреждение опоры сооружения также устранят до конца нынешней недели.

«Обнаружили повреждение на деформационном шве опоры, нужно его устранить. До конца недели работы выполним», — добавил он.

Ранее «360» опроверг фейковую информацию, которая заявляла якобы о недостаточном снабжении группировки ВС РФ на Херсонском направлении из-за ситуации на Крымском мосту.

Крымский мост

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