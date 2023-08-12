Важное 12 августа 2023, 15:59 Украина выпустила по Крымскому мосту ракету С-200 Минобороны РФ: киевский режим снова пытался атаковать Крымский мост РИА «Новости»

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Около 15 часов 12 августа киевский режим вновь пытался ударить по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Была предпринята новая попытка нанесения террористического удара», — передали в ведомстве.

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Российская система противовоздушной обороны сбила ракету в воздухе. Обошлось без жертв и повреждений. Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил войска за высокий профессионализм и бдительность. Жителей он просил сохранять спокойствие.

До этого киевский режим выпустил по Крымскому мосту две ракеты. Повреждений переправа не получила, но ее временно перекрыли. Автомобилистов просили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Россия также отразила атаку 20 украинских беспилотников на полуостров.

Ранее Украина нанесла ракетный удар по Чонгарскому мосту между Херсонской областью и Крымом. Командование ВСУ подтвердило это. Глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов республики Анатолий Цуркин сказал, что на восстановление моста через Чонгар уйдет от семи до 10 дней.