Транспорт 10 января 2023, 16:28 Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановили Минтранс России сообщил о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту РИА «Новости»

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На Крымском мосту возобновили движение автомобилей и автобусов, сообщили в Telegram-канале Минтранса России. Там уточнили, что ранее его приостанавливали из-за проведения ремонтно-восстановительных работ.

Ранее министерство предупреждало автомобилистов, что участок моста закроют 10 января в период с трех ночи до 16:00 по московскому времени. Автолюбителей попросили заранее планировать маршруты поездок и внимательно следить за поступающей от Минтранса информацией.

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В начале октября на Крымском мосту совершили теракт. Повреждения получила железная дорога, а также два автомобильных пролета. Власти запустили паромы Керченской переправы. В период с 9 октября по 8 января ее услугами воспользовались более 60 тысяч пассажиров. Паромы выполнили 1458 рейсов — они доставили в обоих направлениях более 44 тысяч автомобилей и свыше пяти тысяч железнодорожных вагонов.

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В декабря правую часть переправы восстановили. Выполненную работу проверил президент Владимир Путин, проехавшийся по мосту за рулем автомобиля.