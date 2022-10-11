Стало известно о четвертом погибшем во время теракта на Крымском мосту | 360°

Происшествия 11 октября 2022, 15:46 Поделиться Telegram

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Viber Стало известно о четвертом погибшем во время теракта на Крымском мосту Mash: арбитражный судья Маслов погиб во время теракта на Крымском мосту РИА Новости

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При взрыве на Крымском мосту погиб арбитражный судья Сергей Маслов из Москвы. Об этом Telegram-канал Mash.

Маслов является четвертым погибшим при теракте. В момент взрыва мужчина находился в салоне автомобиля Cadillac Escalade, он направлялся в Крым вместе с друзьями — религиоведом Глебом и семейной парой гидов из Санкт-Петербурга.

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По данным источника, Маслова опознают при помощи ДНК-теста, эксперты взяли пробу биологического материала у его брата для сравнения с погибшим. При этом родные продолжают надеяться, что судья успел покинуть автомобиль.

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Официального сообщения о гибели Маслова не поступало, однако арбитражный суд, по данным Mash, уже начал передавать его дела.

Взрыв грузового автомобиля на Крымском мосту произошел утром 8 октября, он спровоцировал возгорание железнодорожных цистерн проезжающего рядом поезда. По предварительной информации, жертвами теракта стали три человека.

Ранее бывший депутат немецкого бундестага назвал происшествие на мосту спланированной провокацией, призванной отдалить мирные переговоры России и Украины.

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