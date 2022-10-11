Стало известно о четвертом погибшем во время теракта на Крымском мосту | 360°

Все новости

Эксклюзив

11 октября 2022, 16:25

«Хулиганил, как все». Знакомые погибшей в Костроме школьницы — о ее возможном убийце

Мир

11 октября 2022, 16:24

США пересмотрят отношения с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти

Реклама

Спецоперация

11 октября 2022, 16:23

Захарова обвинила Запад в призыве закрывать глаза на преступления киевских властей

Важное

11 октября 2022, 16:22

Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО — Столтенберг

Подмосковье

11 октября 2022, 16:20

Сотрудники «Мострансавто» помогли женщине найти потерявшегося ребенка в Подольске

Мир

11 октября 2022, 16:19

НАТО не увидел признаков, что Россия намерена использовать ядерное оружие

Подмосковье

11 октября 2022, 16:19

Названо количество свободных вакансий в Подмосковье

Важное

11 октября 2022, 16:18

НАТО усилит помощь Украине для защиты объектов инфраструктуры

Подмосковье

11 октября 2022, 16:13

Подмосковье поделится опытом развития энергетики на международном форуме

Происшествия

11 октября 2022, 15:46

Стало известно о четвертом погибшем во время теракта на Крымском мосту

Mash: арбитражный судья Маслов погиб во время теракта на Крымском мосту

Читать 360tv в

При взрыве на Крымском мосту погиб арбитражный судья Сергей Маслов из Москвы. Об этом Telegram-канал Mash.

Маслов является четвертым погибшим при теракте. В момент взрыва мужчина находился в салоне автомобиля Cadillac Escalade, он направлялся в Крым вместе с друзьями — религиоведом Глебом и семейной парой гидов из Санкт-Петербурга.

Реклама

По данным источника,  Маслова опознают при помощи ДНК-теста, эксперты взяли пробу биологического материала у его брата для сравнения с погибшим. При этом родные продолжают надеяться, что судья успел покинуть автомобиль.

Реклама

Официального  сообщения о гибели Маслова не поступало, однако арбитражный суд, по данным Mash, уже начал передавать его дела.

Взрыв грузового автомобиля на Крымском мосту произошел утром 8 октября, он спровоцировал возгорание железнодорожных цистерн проезжающего рядом поезда. По предварительной информации, жертвами теракта стали три человека.

Ранее бывший депутат немецкого бундестага назвал происшествие на мосту спланированной провокацией, призванной отдалить мирные переговоры России и Украины.

Взрыв на Крымском мосту

1

0

0

1

0

0

Реклама

Реклама