Что произошло в России и мире с 5 по 11 сентября 2022 года | 360°

Общество 12 сентября 2022, 00:00 Поделиться Telegram

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Viber Умерла королева Елизавета II, в России состоялись выборы, МАГАТЭ отчиталось о визите на ЗАЭС. Неделя в фотогалерее Главные события России и мира с 5 по 11 сентября 2022 года — в фотогалерее РИА «Новости»

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Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября. Ее преемником стал сын Чарльз, взошедший на престол под именем Карл III. В России с 9 по 11 сентября проходило голосование на региональных и местных выборах. Свои голоса за кандидатов отдавали жители 82 из 85 российских регионов. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси представил отчет миссии по результатам поездки на Запорожскую атомную электростанцию.

РИА «Новости» РИА «Новости» РИА «Новости» Unsplash РИА «Новости»

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 5 по 11 сентября, — в фотогалерее «360».

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МАГАТЭ опубликовало отчет о визите на Запорожскую АЭС

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РИА «Новости»

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнародовали отчет о проверке на Запорожской АЭС. Эксперты заявили, что необходимо создать зону безопасности вокруг станции для предотвращения катастрофы техногенного характера.

В докладе МАГАТЭ сообщило о ряде инцидентов, нарушающих принципы ядерной безопасности. Речь идет об обстрелах территории ЗАЭС со стороны украинских военных. Однако специалисты не стали возлагать вину за атаки на ВСУ. Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн уверен — ни ООН, ни МАГАТЭ не могут указывать на Киев из-за давления со стороны США.

Президент России Владимир Путин оценил результаты работы миссии агентства. Он уверен, что отчету МАГАТЭ можно доверять. При этом глава государства признал — у организации связаны руки, ее сотрудники не могут прямо сказать об обстрелах со стороны ВСУ.

В настоящий момент на станции находятся два представителя МАГАТЭ. Они продолжат работу на ЗАЭС и будут фиксировать возможные нарушения.

Королева Великобритании Елизавета II умерла на 97-м году жизни

РИА «Новости»

Букингемский дворец 8 сентября сообщил о смерти королевы Елизаветы II. Она мирно ушла из жизни в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет.

Новость о смерти монарха стала ударом для жителей Великобритании и стран, чьим формальным правителем была Елизавета II. По всему миру у британских посольств появились стихийные мемориалы.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования королевской семье. Он отметил, что Елизавета II пользовалась неизменным уважением и любовью у своих подданных.

Сына покойной — принца Уэльский Чарльз назвали ее преемником. 10 сентября он стал новым королем Великобритании под именем Карл III.

Несмотря на горе, в королевской семье продолжились споры. Газета The Sun сообщила, что новый монарх не пригласил жену принца Гарри Меган Маркл на прощание с Елизаветой II. Карл III счел ее присутствие на церемонии неуместным.

В экспертном сообществе полагают, что нынешний король станет последним в истории Великобритании. По мнению специалистов, сам институт монархии стал слишком обременительным для Соединенного Королевства.

В России завершилось трехдневное голосование

РИА «Новости»

Трехдневное голосование завершилось в России. Выборы различного уровня прошли с 9 по 11 сентября в 82 регионах. Всего провели 4,7 тысячи избирательных кампаний регионального и местного уровней. В 14 регионах страны состоялись прямые выборы губернаторов.

Выборы также состоялись в Московской области. Жители региона рассказали, почему решили принять участие в голосовании. Многие назвали это хорошей возможностью сделать свой край лучше.

В воскресенье, после 21:00 Центризбирком России сообщил о закрытии избирательных участков. С этого момента избирательные комиссии ввели протоколы в ГАС «Выборы», счетчики в Информцентре переключились в режим «Предварительные итоги голосования».

В этом году ЦИК аккредитовал всех журналистов, подавших заявку на освещение выборов. Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что аккредитацию получили даже представители «сомнительных изданий».

Президент Путин принял участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ)

РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин 5 сентября прибыл во Владивосток. Там он принял участие в работе ВЭФ, понаблюдал за командно-штабные маневрами «Восток-2022», а также провел заседание Госсовета по вопросам туризма и ряд других мероприятий.

В ходе экономического форума глава государства сделал несколько важных заявлений. Путин, высказался об аресте имущества российских бизнесменов за рубежом. По его мнению, это будет хорошим уроком для других предпринимателей.

Президент также предложил подумать об ограничении вывоза зерна с Украины в Европу. Оказалось, что в рамках продуктовой сделки зерно отправилось не в беднейшие страны, а в ЕС. Это может привести к гуманитарной катастрофе, подчеркнул президент.

Кроме того, Путин прокомментировал инициативу Запада ограничить цены на российские энергоресурсы. По словам главы государства, Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это противоречит ее интересам.

Российский лидер на ВЭФ не обошел и тему ситуации на Украине. Он восхитился жителями Донбасса, которые защищают свою Родину. И Россия, которая долго пыталась разрешить кризис мирным путем, больше не могла оставаться в стороне, подытожил Путин.

Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании

РИА «Новости»

Бывший министр иностранных дел Лиз Трасс, известная своими русофобскими высказываниями, официально заняла пост главы британского правительства. На этой должности она сменила Бориса Джонсона.

В своем первом обращении Трасс сделала несколько громких заявлений. Политик собралась восстанавливать британскую экономику, а также решать проблему с рабочими местами и неподъемными налогами.

Однако британцев куда больше интересует, когда завершится энергетический кризис, спровоцированный непродуманной политикой Европы. В экспертном сообществе подчеркивают, что политические лозунги обычно мало коррелируют с реальностью.

У Трасс оказалось не так много сторонников. Соцопросы показали, что две трети британцев мало или вообще не доверяют новому премьер-министру. Большинство жителей страны скорее разочарованы, чем рады видеть Трасс на этом посту.

Евросоюз захотел ограничить въезд для россиян

Pixabay

Европа продолжила вести недружественную политику в отношении России. Страны ЕС одна за одной ужесточают условия выдачи виз россиянам, либо создают проблемы вокруг уже выданных разрешительных документов.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны-члены союза договорились обеспечивать контроль своих границ и проверять всех въезжающих. По его словам, наличие шенгенской визы не гарантирует въезд в ЕС. Первый неприятный инцидент, связанный с участием российских туристов, случился на финской границе. Две жительницы Санкт-Петербурга лишились своих годовых шенгенских виз под предлогом их «нецелевого» использования.

В Черногории предложили ввести визы для российских туристов. Сейчас граждане РФ могут находиться на территории страны без этих документов на протяжении 90 дней. По мнению главы МИД республики Ранко Кривокапича, в вопросе с визами для россиян следует придерживаться позиции Евросоюза.

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