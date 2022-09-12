Что произошло в России и мире с 5 по 11 сентября 2022 года | 360°

Умерла королева Елизавета II, в России состоялись выборы, МАГАТЭ отчиталось о визите на ЗАЭС. Неделя в фотогалерее
Главные события России и мира с 5 по 11 сентября 2022 года — в фотогалерее
РИА «Новости»
Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября. Ее преемником стал сын Чарльз, взошедший на престол под именем Карл III. В России с 9 по 11 сентября проходило голосование на региональных и местных выборах. Свои голоса за кандидатов отдавали жители 82 из 85 российских регионов. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси представил отчет миссии по результатам поездки на Запорожскую атомную электростанцию.
РИА «Новости»
РИА «Новости»
РИА «Новости»
Unsplash
РИА «Новости»
Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 5 по 11 сентября, — в фотогалерее «360».
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МАГАТЭ опубликовало отчет о визите на Запорожскую АЭС
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РИА «Новости»
Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнародовали отчет о проверке на Запорожской АЭС. Эксперты заявили, что необходимо создать зону безопасности вокруг станции для предотвращения катастрофы техногенного характера.
В докладе МАГАТЭ сообщило о ряде инцидентов, нарушающих принципы ядерной безопасности. Речь идет об обстрелах территории ЗАЭС со стороны украинских военных. Однако специалисты не стали возлагать вину за атаки на ВСУ. Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн уверен — ни ООН, ни МАГАТЭ не могут указывать на Киев из-за давления со стороны США.
Президент России Владимир Путин оценил результаты работы миссии агентства. Он уверен, что отчету МАГАТЭ можно доверять. При этом глава государства признал — у организации связаны руки, ее сотрудники не могут прямо сказать об обстрелах со стороны ВСУ.
Президент Путин принял участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ)
РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин 5 сентября прибыл во Владивосток. Там он принял участие в работе ВЭФ, понаблюдал за командно-штабные маневрами «Восток-2022», а также провел заседание Госсовета по вопросам туризма и ряд других мероприятий.
Однако британцев куда больше интересует, когда завершится энергетический кризис, спровоцированный непродуманной политикой Европы. В экспертном сообществе подчеркивают, что политические лозунги обычно мало коррелируют с реальностью.
Европа продолжила вести недружественную политику в отношении России. Страны ЕС одна за одной ужесточают условия выдачи виз россиянам, либо создают проблемы вокруг уже выданных разрешительных документов.
В Черногории предложили ввести визы для российских туристов. Сейчас граждане РФ могут находиться на территории страны без этих документов на протяжении 90 дней. По мнению главы МИД республики Ранко Кривокапича, в вопросе с визами для россиян следует придерживаться позиции Евросоюза.