Карлу III предсказали судьбу последнего короля Великобритании | 360°

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Карлу III предсказали судьбу последнего короля Великобритании

Научный директор Мягков РВИО: Карл III станет последним королем Великобритании

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Принц Уэльский Чарльз, восходящий на престол как Карл III, может стать последним британским монархом. Такое мнение РИА «Новости» выразил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Коронация Чарльза намечена на 10 сентября, он сменит скончавшуюся королеву Елизавету II. По мнению эксперта, институт монархии стал обременительным для страны.

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«При том кризисе, в котором находится вся Европа, а Британия еще усложнила себе жизнь Брекзитом, институт монархии может оказаться слишком обременительным, а Карл III — стать последним Виндзором на престоле», — поделился он.

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Жители Великобритании на фоне энергетического и экономического кризиса не захотят тратить деньги на королевскую семью. Им покажется нецелесообразным содержание аристократов, которые даже не управляют страной, подытожил Мягков.

Ранее руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева заявила, что Чарльзу не дадут вмешиваться во внешнюю политику государства.

Умерла Елизавета II

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