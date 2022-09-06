Лиз Трасс выступила с первой речью в должности премьера Британии | 360°

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Лиз Трасс выступила с первой речью в должности премьера Британии

Премьер Британии Лиз Трасс пообещала заняться восстановлением экономики страны

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Вступившая в должность премьер-министра Великобритании Лиз Трасс произнесла первую речь на этом посту, сообщила газета Daily Mail. Новоиспеченная глава правительства заявила, что будет решать вопросы с рабочими местами и высокими налогами в стране.

Во время выступления Трасс пошел сильный дождь. Несмотря на это, она произнесла речь.

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«Я уверена, что вместе мы сможем пережить шторм, мы сможем восстановить нашу экономику и мы сможем стать современной блестящей Британией, которой, я знаю, мы можем быть», — отметила Трасс.

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По ее словам, она намерена восстанавливать британскую экономику, а также решать проблему с рабочими местами и неподъемными налогами.

Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании несколько часов назад. Королева Елизавета II попросила ее сформировать новое правительство.

Великобритания

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