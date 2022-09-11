Голосование на выборах всех уровней в России завершилось — ЦИК | 360°

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Голосование на выборах всех уровней в России завершилось — ЦИК

ЦИК сообщила о завершении голосования на выборах всех уровней в России

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В России завершилось голосование на выборах всех уровней. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия в Telegram-канале.

«Голосование завершилось по всей стране, избирательные комиссии вводят протоколы в ГАС „Выборы“, счетчики в Информцентре переключаются в режим „Предварительные итоги голосования“», — говорится в сообщении ЦИК.

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Трехдневное голосование стартовало в России 9 сентября. Всего было проведено 4,7 тысячи избирательных кампаний регионального и местного уровней. Россияне выбирали 14 губернаторов, членов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов и парламентариев местных уровней.

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Жители Подмосковья рассказали, что пришли на избирательные участки, так как считают это своим гражданским долгом. Многие заявили, что не хотят оставаться безучастными, когда решается судьба их региона.

Россия

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