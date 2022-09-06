МАГАТЭ опубликовало отчет о работе на Запорожской АЭС | 360°

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МАГАТЭ опубликовало отчет о работе на Запорожской АЭС

Специалисты МАГАТЭ опубликовали отчет о работе миссии на Запорожской АЭС

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Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовали отчет о работе на Запорожской АЭС, сообщил ТАСС. Эксперты призвали создать зону безопасности вокруг станции.

В докладе МАГАТЭ сообщило о ряде инцидентов, которые нарушают принципы ядерной безопасности. По мнению специалистов, вокруг станции следует создать особую «зону безопасности» — она поможет предотвратить катастрофу из-за ведения боевых действий.

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Организация также призвала остановить обстрелы Запорожской АЭС. По словам сотрудников МАГАТЭ, это может привести к «ядерному инциденту».

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Делегация агентства по атомной энергии прибыла на станцию на прошлой неделе. Там остались работать два представителя МАГАТЭ.

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