МИД Черногории предложил ввести визы для россиян | 360°

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МИД Черногории предложил ввести визы для россиян

Глава МИД Черногории Кривокапич не исключил возможность введения виз для россиян

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Черногория должна поддержать решение ЕС по визовым ограничениям в отношении россиян, заявил глава МИД республики Ранко Кривокапич. Если правительство согласится с позицией министра, то фактически введет визовый режим для граждан России, сообщила газета Dan.

«Черногория является партнером Евросоюза, и министр иностранных дел считает, что и в этом решении наша страна должна полностью согласовать  позицию с ЕС, как это было и ранее», — рассказали в отделении связей с общественностью черногорского министерства.

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По существующим правилам россияне могут находиться в Черногории без виз на протяжении 90 дней. Это позволило увеличить поток российских туристов. С 1 июня по 14 августа в республику въехали 48 193 гражданина России — это на 15,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

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Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что наличие виз у россиян является предварительным условием для въезда на территорию Евросоюза, но не гарантией этого. Чиновник отметил, что российских туристов могут не впустить после проверок на границе.

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