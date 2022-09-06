Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании | 360°

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Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании

Лиз Трасс официально сменила Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании

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Избранная премьер-министр Великобритании Лиз Трасс официально вступила в должность. Она встретилась с королевой Елизаветой II, которая попросила ее сформировать новое правительство, сообщил телеканал Sky News.

Встреча с королевой состоялась в замке Балморал в Шотландии. Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона и попросила Лиз Трасс сформировать новое правительство.

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Британские пранкеры начали изменять статью о новом премьере на Wikipedia. Вместо фотографий политика загружали снимки героев различных сериалов. Руководство онлайн-энциклопедии ограничило редактирование материала до 7 сентября.

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По мнению политолога Владимира Шаповалова, с приходом Трасс российско-британские отношения не изменятся. Эксперт подчеркнул, что Великобритания сейчас находится в «авангарде антироссийской политики и даже формирует ее».

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