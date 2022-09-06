Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании | 360°

Мир 06 сентября 2022, 16:10 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании Лиз Трасс официально сменила Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании РИА «Новости»

Читать 360tv в

Избранная премьер-министр Великобритании Лиз Трасс официально вступила в должность. Она встретилась с королевой Елизаветой II, которая попросила ее сформировать новое правительство, сообщил телеканал Sky News.

Встреча с королевой состоялась в замке Балморал в Шотландии. Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона и попросила Лиз Трасс сформировать новое правительство.

Реклама

Британские пранкеры начали изменять статью о новом премьере на Wikipedia. Вместо фотографий политика загружали снимки героев различных сериалов. Руководство онлайн-энциклопедии ограничило редактирование материала до 7 сентября.

Реклама

По мнению политолога Владимира Шаповалова, с приходом Трасс российско-британские отношения не изменятся. Эксперт подчеркнул, что Великобритания сейчас находится в «авангарде антироссийской политики и даже формирует ее».

0 0 0 0 0 0