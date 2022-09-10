ЦИК не отказал в аккредитации никому из журналистов — Памфилова | 360°

Все новости

Важное

10 сентября 2022, 14:47

Путин почтил память погибших солдат в ходе спецоперации

Мир

10 сентября 2022, 14:40

Съемки сериала о королевской семье Великобритании приостановят после смерти Елизаветы II

Реклама

Подмосковье

10 сентября 2022, 14:28

Стадион возродили в Павловском Посаде

Важное

10 сентября 2022, 14:13

Путин поздравил Карла III с вступлением на британский престол

Эксклюзив

10 сентября 2022, 14:05

Три детские площадки открыли в Дубне в рамках губернаторского проекта

Эксклюзив

10 сентября 2022, 14:03

США поставили мир на грань «нефтяной войны»

Важное

10 сентября 2022, 13:59

Запрет на въезд россиянам в страны Евросоюза опровергли

Важное

10 сентября 2022, 13:51

Путин посетил «Лужники» и осмотрел новые спортцентры

Мир

10 сентября 2022, 13:40

Вучич назвал истинную причину отмены гей-парада в Белграде

Важное

10 сентября 2022, 13:30

ЦИК не отказал в аккредитации никому из журналистов — Памфилова

Глава ЦИК Памфилова: комиссия не отказала в аккредитации никому из представителей СМИ

Читать 360tv в

ЦИК России аккредитовал журналистов всех изданий, подавших заявку на участие в едином дне голосования, рассказала глава избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, согласовали представителей даже «весьма сомнительных» изданий, сообщил ТАСС.

«Знаете, есть презумпция невиновности. У нас есть информация негативная по прошлым кампаниям, но даем им шанс в этот раз вести себя пристойно», — отметила глава ЦИК.

Реклама

Памфилова добавила, что бывают случаи визитов «липовых» журналистов, пытающихся дестабилизировать работу избирательных комиссий. По ее словам, эту технологию уже успели отработать, но в ЦИК «научились с ней справляться».

Реклама

С 9 по 11 сентября в России проходят выборы различных уровней. В 82 регионах страны проведут 4,7 тысячи избирательных кампаний. Еще в 14 субъектах россияне выберут глав и губернаторов. Днем в субботу проголосовал президент Владимир Путин. Он сделал это в режиме онлайн.

По состоянию на 12:00 субботы явка избирателей в Подмосковье составила 6,65%. В регионе работает 515 избирательных участков.

Журналистика

ЦИК РФ

Единый день голосования

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама