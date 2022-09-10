Важное 10 сентября 2022, 13:30 Поделиться Telegram

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Viber ЦИК не отказал в аккредитации никому из журналистов — Памфилова Глава ЦИК Памфилова: комиссия не отказала в аккредитации никому из представителей СМИ РИА «Новости»

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ЦИК России аккредитовал журналистов всех изданий, подавших заявку на участие в едином дне голосования, рассказала глава избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, согласовали представителей даже «весьма сомнительных» изданий, сообщил ТАСС.

«Знаете, есть презумпция невиновности. У нас есть информация негативная по прошлым кампаниям, но даем им шанс в этот раз вести себя пристойно», — отметила глава ЦИК.

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Памфилова добавила, что бывают случаи визитов «липовых» журналистов, пытающихся дестабилизировать работу избирательных комиссий. По ее словам, эту технологию уже успели отработать, но в ЦИК «научились с ней справляться».

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С 9 по 11 сентября в России проходят выборы различных уровней. В 82 регионах страны проведут 4,7 тысячи избирательных кампаний. Еще в 14 субъектах россияне выберут глав и губернаторов. Днем в субботу проголосовал президент Владимир Путин. Он сделал это в режиме онлайн.

По состоянию на 12:00 субботы явка избирателей в Подмосковье составила 6,65%. В регионе работает 515 избирательных участков.

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