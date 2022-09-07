Путин заявил, что почти все вывезенное с Украины зерно ушло в страны ЕС | 360°

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Путин заявил, что почти все вывезенное с Украины зерно ушло в страны ЕС

Путин: почти все вывезенное с Украины зерно ушло в страны ЕС

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Россия сделала все, чтобы украинское зерно удалось вывезти, но в итоге его направили не в развивающиеся страны, а в страны Евросоюза. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время выступления на ВЭФ. Видеотрансляцию ведет ТАСС.

«Мы сделали все, чтобы украинское зерно было вывезено и интересы голодающих стран были обеспечены. Результат: все зерно направлено не в развивающиеся страны, а в страны ЕС», — констатировал Путин.

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По его словам, в беднейшие страны отправилось только два суда с зерном. Сложившаяся ситуация может привести к масштабным проблемам и гуманитарной катастрофе, предупредил президент. Обманывая развивающиеся страны, европейские государства продолжают действовать как колонизаторы, подчеркнул Путин.

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Он предложил подумать об ограничении вывоза зерна с Украины в Европу. Владимир Путин намерен обсудить этот вопрос с турецким лидером Эрдоганом.

Владимир Путин

Украина

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