Мир 06 сентября 2022, 01:13 Поделиться Telegram

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Viber «Железный флюгер» Лиз Трасс. Что британцы думают о новом премьер-министре Guardian: Трасс дала расплывчатые обещания снизить налоги и разобраться со счетами РИА «Новости»

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Новым премьер-министром Великобритании стала экс-министр иностранных дел Лиз Трасс. Она обошла оппонента Риши Сунака с минимальным отрывом, пишут британские издания. Меньшим, чем ожидалось, отметили аналитики. Не все в Великобритании благосклонно приняли победу Трасс, многие выразили опасение из-за оптимистических и непродуманных обещаний во время предвыборной гонки и в победной речи лидера Тори.

«Подросток-либерал-демократ, ставший подражателем Тэтчер, был назван преемником Бориса Джонсона с 57% голосов, в то время как ее соперник Риши Сунак получил поддержку 43% членов Тори», — пишет издание Mirror.

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Трасс станет 56-м премьер-министром Великобритании, во вторник королева Елизавета II официально поручит ей сформировать новое правительство.

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Предвыборные обещания Трасс

Лиз Трасс подверглась критике во время предвыборной гонки из-за того, что не смогла изложить детали некоторых своих планов. В центр своей заявки на пост Трасс поставила сокращение налогов. Отвергая политику «подачек» Трасс не смогла ответить, что она будет делать для помощи бедным семьям, пострадавшим от кризиса.

«Я знаю, что наши убеждения находят отклик у британского народа — наши убеждения в свободе, в способности контролировать свою собственную жизнь, в низких налогах, в личной ответственности <…> Во время этой кампании я проводила кампанию как консерватор, и я буду править как консерватор», — заявила Трасс в своей победной речи.

Одним из первых решений Трасс будет отмена повышения национального страхования. Институт финансовых исследований (IFS) посчитал, что этот шаг даст беднейшей части британцев менее восьми фунтов стерлингов в год, в то время как самая богатая десятая часть получит 1801,89 фунтов стерлингов.

Трасс считает, что это вполне справедливо, ведь именно это они обещали в манифесте, пишет Mirror.

Профсоюзы также не в восторге от обещаний Трасс — она планирует отменить правила, касающиеся 48-часовой рабочей недели и принять закон о минимальных уровнях обслуживания. Это означает, что представители некоторых профессий не смогут участвовать в забастовках. Таким образом Трасс готовится к войне с профсоюзами.

«Я представлю смелый план по снижению налогов и росту нашей экономики. Я справлюсь с энергетическим кризисом, разберусь со счетами за электроэнергию, а также с долгосрочными проблемами, которые у нас есть в области энергоснабжения. И я добьюсь успеха в Национальной службе здравоохранения, мы добьемся успеха для всех в нашей стране», — амбициозно завила Трасс, не вдаваясь в подробности.

Это весьма расплывчатое обещание, пишет The Guardian. Однако из него можно понять, какие приоритетные направления в политике определила новый премьер Британии. При этом нет никаких подробностей осуществления плана по преодолению энергетического кризиса.

После объявления о победе Лиз Трасс на выборах, она бросилась на сцену, проигнорировав своего соперника Риши Сунака, пишет Mirror. Однако в своей речи Трасс не забыла похвалить предшественника Бориса Джонсона, который «запустил вакцину и противостоял Владимиру Путину».

«Тэтчер 2.0» или «Железный флюгер»

Известно, что Лиз Трасс — почитательница Маргарет Тэтчер, она во всем ей подражает и копирует. Однако во Франции нового премьера Британии удостоили прозвища не «Железная леди», а «Железный флюгер» — это отсылка к переменчивости взглядов Трасс. Впервые это прозвище прозвучало в издании Les Echos, с тех пор его часто применяли относительно главы британского МИД, ныне премьер-министра.

BBC News рассказали о поздравлениях в адрес Трасс после ее победы. Комментатор китайской Global Times отметил, что хоть Трасс и стремится стать «новой железной леди», но у нее может не быть судьбы Тэтчер.

Тори и лейбористы

«Мы обеспечим большую победу Консервативной партии в 2024 году», — заявила Трасс в победной речи.

Эту фразу The Guardian интерпретировал как намек на исключение досрочных выборов. Британцы считают, что Трасс хочет выиграть время, чтобы завоевать общественность. Недавние опросы показали, что она «плохо справляется» с лидером лейбористов Кейром Стармером

После победы Трасс Стармер написал в соцсети, что после 12 лет правления Тори «все, что мы можем показать, это низкие зарплаты, высокие цены и кризис стоимости жизни». Он уверен — только лейбористы могут исправить положение дел.

Британцы не верят Трасс

Согласно опросу YouGov, две трети британцев мало или вообще не доверяют Трасс в вопросах решения кризиса уровня жизни, более половины избирателей-консерваторов вообще не доверяют ей в этом. Большинство британцев скорее разочарованы, чем рады видеть Трасс в качестве премьера страны. Только 14% жителей Великобритании считают, что она лучше Бориса Джонсона.

Цифры говорят не в пользу Трасс, однако они могут измениться, если Трасс объявит «смелый план» повышения уровня жизни. Ближайшие недели станут решающими для премьерства Трасс, пишет YouGov.

Трасс в Европе не в почете

Победу Трасс в Европе встретили неоднозначно — на посту главы МИД она успела испортить отношения со многими политическими лидерами. Газеты назвали Лиз Трасс «Тэтчер 2.0», «новой железной женщиной», об этом написало издание Daily Mail. Многие европейские издания отметили, что Трасс получила «отравленный подарок» — страну в остром кризисе стоимости жизни, конфликта на Украине, постпандемии и Brexit.

В газете также отметили натянутые отношения Лондона и Парижа, которые еще больше накалились после высказывания Трасс о президенте Франции Эммануэле Макроне. Французские газеты встретили победу Трасс без особого энтузиазма.

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