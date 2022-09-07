Путин заявил, что жители Донбасса защищают свою Родину | 360°

Спецоперация 07 сентября 2022, 14:14 Поделиться Telegram

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Viber Путин заявил, что жители Донбасса защищают свою Родину Президент Путин поразился мужеству защитников Донбасса РИА «Новости»

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Украинцы, живущие в Донбассе, защищают свою Родину, заявил президент Владимир Путин. На заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) он отметил, что поражен мужеством этих людей, сообщил ТАСС.

«Спросите у украинцев, которые живут в Донбассе, какие ценности они защищают. Родину они защищают, свою идентичность, свою историю и свой народ», — подчеркнул Владимир Путин. Он признался, что поражен мужеством защитников Донбасса. По его словам, они сражаются очень результативно, хоть и не являются профессиональными военными.

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Помощь Донбассу является долгом России, добавил Владимир Путин. Он напомнил, что российская сторона долгое время пыталась решить вопрос мирным путем, сообщили «Известия».

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«Все наши действия направлены на помощь людям, которые проживают в Донбассе, это наш долг, и мы исполним его до конца», — резюмировал президент.

В Россию вернулась основная часть людей, покинувших страну после начала спецоперации, отметил Путин. Он добавил, что эмигранты перестали видеть в этом нечто страшное.

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