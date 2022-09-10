«Не быть безразличными». Жители Подмосковья рассказали, зачем пошли на выборы | 360°

Важное 10 сентября 2022, 18:08 Поделиться Telegram

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Viber «Не быть безразличными». Жители Подмосковья рассказали, зачем пошли на выборы Жители Подмосковья назвали причины участия в выборах РИА «Новости»

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Жители Московской области, проголосовавшие на выборах, рассказали, зачем принимают участие в этом мероприятии. Они считают голосование своим гражданским долгом и не хотят оставаться в стороне, когда решается судьба их региона.

Сегодня в Подмосковье проходят дополнительные выборы депутата в облдуму по Воскресенскому одномандатному округу № 2 и муниципальные выборы депутатов в советы депутатов в Павловском Посаде, Ступине, Клине, Наро-Фоминске, Шаховской и в Рузском городском округе.

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Генеральный директор холдинговой компании «Элинар», председатель Общественной палаты Наро-Фоминского округа Игорь Куимов отметил, что городские выборы — самые важные.

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«Выбор тех, кто близко находится к населению, к территории, где живет население, — это особенно важно, потому что здесь прямой контакт с властью, с ее представителем. И важно не ошибиться с выбором. Выбрать того человека, который избирается не для собственной популярности, а для того, чтобы сделать жизнь людей и территорию лучше», — поделился мнением Куимов.

По его словам, здесь избиратели знают кандидата в лицо и «очень трудно ошибиться».

Исполняющая обязанности директора Центральной муниципальной библиотеки Краснознаменска Екатерина Полиэктова считает, что городские выборы — шанс отдать голос тем, кому действительно доверяешь.

«Участие в выборах — это мой гражданский долг. Мы выбираем людей, которым можем доверить свое будущее, поэтому я, как человек с активной гражданской позицией, не могу оставаться в стороне», — заметила она.

Екатерина добавила, что претенденты разные, поэтому у каждого жителя Краснознаменска есть возможность «выбрать того, кого он посчитает наиболее достойным».

Заместитель директора лицея № 1 имени Титова Ольга Орлова воспринимает участие в выборах как выражение неравнодушия к развитию своего города.

«Считаю, что на выборы ходить очень важно, ведь это выражение своей позиции. Безусловно, голосование — один из важных возможностей реализации наших конституционных прав. Очень важно выразить свою позицию по отношению к тому или иному кандидату, выбрать того, чья позиция вам ближе», — подчеркнула Орлова.

По данным на 15:00, в Московской области проголосовали 10,03% избирателей, или 67 842 человека.

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