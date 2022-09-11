МАГАТЭ и ООН не признали вину Украины в обстрелах ЗАЭС из-за давления США | 360°

Мир 11 сентября 2022, 09:13 Поделиться Telegram

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Viber МАГАТЭ и ООН не признали вину Украины в обстрелах ЗАЭС из-за давления США Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США не разрешают МАГАТЭ и ООН назвать виновника обстрела ЗАЭС РИА «Новости»

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Эксперты МАГАТЭ и Организация Объединенных Наций не в силах назвать истинного виновника обстрелов Запорожской АЭС из-за оказываемого США давления. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, передало РИА «Новости».

«Что касается Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе. Кто обстреливает ее? Вам придется принять на веру, что русские обстреливают сами себя, если вы считаете, что по ней стреляет Россия», — сказал он в ходе дискуссии на площадке Института Шиллера.

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Эксперты ООН и МАГАТЭ, даже оказавшись под обстрелами с "другого берега реки", не смогли признать вину Украины. Тем самым, подчеркнул Макговерн, украинские военные создали серьезную опасность станции.

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Экс-аналитик отметил, что аналогичная ситуация наблюдалась в Сирии несколько лет назад, когда действующего президента Башара Асада обвиняли в организации химических атак. Обвинения в итоге оказались пустыми.

Ранее сообщалось, что шестой энергоблок Запорожской АЭС — последний работающий на ней — остановили. О том, что оператор ЗАЭС рассматривает остановку единственного работающего реактора, ранее сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Он призвал немедленно прекратить обстрелы в районе атомной станции.

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