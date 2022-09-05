Мир 05 сентября 2022, 14:55 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Два специалиста миссии МАГАТЭ остались на Запорожской АЭС — «Росэнергоатом» «Росэнергоатом»: двое сотрудников миссии МАГАТЭ остались на ЗАЭС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Два специалиста миссии МАГАТЭ остались на Запорожской АЭС. Об этом РИА «Новости» сообщили в «Росэнергоатоме».

«Четыре сотрудника МАГАТЭ сегодня утром уехали с АЭС. Двое сотрудников миссии остались на станции», — сообщили в компании.

Реклама

Делегация приехала к ЗАЭС на прошлой неделе. Сотрудники станции и Росатома провели представителей миссии МАГАТЭ по ее территории. Членам делегации показали участки, пострадавшие при обстрелах со стороны украинских войск.

Реклама

Ранее сообщалось, что миссия делегации МАГАТЭ на Запорожской АЭС завершится 6 сентября. Об этом рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

0 0 0 0 0 0