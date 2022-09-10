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Финские пограничники отобрали годовые шенгенские визы у двух россиянок — СМИ

«Фонтанка»: у двух россиянок отобрали шенгенские визы при попытке въехать в Финляндию

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При попытке пересечения границы с Финляндией две жительницы Санкт-Петербурга лишились своих годовых шенгенских виз, пограничники отправили девушек домой, а визы аннулировали. История произошла 7 сентября на посту Торфяновка — Ваалимаа, петербурженки поделились ею с «Фонтанкой».

Визы у россиянок были итальянские и ранее они по ним уже ездили в Финляндию. Пограничникам не понравилось, что гражданки России не были в Италии и не планируют ее посещать. Визы аннулировали под предлогом их нецелевого использования. У одной из девушек была виза, действие которой истекало только через два месяца. Процесс оформления занял около трех часов, поделились петербурженки.

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На российской границе пограничники рассказали, что они не первые «возвращенцы» с аннулированными шенгенскими визами. Им еще повезло, что не запретили въезд в Евросоюз, отметили сотрудники погранохраны.

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При этом глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна не станет ограничивать въезд российским туристам до соответствующего решения Еврокомиссии. В середине августа Хаависто говорил, что ограничения на визы для россиян не затронут уже выданные документы. Власти не станут их аннулировать.

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