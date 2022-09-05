Мир 05 сентября 2022, 12:40 Поделиться Telegram

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Viber Боррель заявил, что наличие визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС Верховный представитель ЕС Боррель: виза — это условие для въезда, но не гарантия

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Факт наличия шенгенской визы у российского туриста — это предварительное условие для въезда в Евросоюз, но не гарантия. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель, передал ТАСС.

«Министры договорились, что страны ЕС должны обеспечивать контроль своих границ и всех въезжающих. То есть наличие визы — это не гарантия, что турист въедет в ту или иную страну. Это предварительное условие, но на границе он должен пройти контроль, и его могут не пустить», — сказал Боррель, выступая в видеоформате на межпарламентской конференции Евросоюза в Праге.

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Он признался, что европейцы устали от санкций против России. Также, по его словам, граждане Европы глубоко озабочены грядущей зимой.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство России отслеживает ситуацию с визами в Европу. По его словам, если ЕС введет ограничения, то Россия ответит тем же.

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