Карл III попросил Меган Маркл не приезжать на прощание с Елизаветой II — СМИ | 360°

Мир 10 сентября 2022, 10:15 Поделиться Telegram

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Viber Карл III попросил Меган Маркл не приезжать на прощание с Елизаветой II — СМИ The Sun: король Британии Карл III не пригласил Меган Маркл на прощание с Елизаветой II flickr

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Новый король Британии Карл III не пригласил жену принца Гарри Меган Маркл на прощание с Елизаветой II. Он дал понять сыну, что присутствие его супруги будет неуместным, сообщило издание The Sun со ссылкой на источники.

«Чарльз сказал Гарри, что для Меган было неправильным или неуместным находиться в Балморале в такое глубоко печальное время. <…> Чарльз очень, очень ясно дал понять, что присутствие Меган не будет приветствоваться», — отметили в материале.

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Ранее СМИ сообщали, что Меган Маркл также не поехала к умирающей королеве в Балморал. Принц Гарри отправился туда без жены. По данным источников, Маркл сама не захотела приехать.

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Сайт kp.ru напомнил, что в своем первом обращении к нации Карл III объявил, что присвоил своему старшему сыну Уильяму титул принца Уэльского. Кроме того, новый король пообещал, что после смерти Елизаветы II монархия Великобритании сохранит свой статус для всех жителей страны.

Между супругами и другими членами королевской семьи возник затяжной конфликт после того, как Гари и Меган отказались от королевских полномочий. Супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз назвала Маркл «бесстыдницей». Бывший президент США Дональд Трамп обвинял супругу принца Гарри в неуважении к королеве.

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