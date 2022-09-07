Путин назвал арест имущества бизнесменов на Западе «уроком для всех» | 360°

Власть 07 сентября 2022, 15:01 (обновлено: 07 сентября 2022, 16:03) Поделиться Telegram

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Viber Путин назвал арест имущества бизнесменов на Западе «уроком для всех» Путин: арест имущества бизнесменов России на Западе — урок для всех РИА «Новости»

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Арест имущества российских бизнесменов Западом — урок для всех, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Глава государства напомнил, что призывал предпринимателей держать свое имущество на родине.

«Я им в свое время говорил: еще набегаетесь, защищая свои интересы. У них там арестовали счета, лодки и так далее. Я предупреждал об этом, лучше бы эти лодки здесь держали, а деньги вкладывали не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры. Это урок для всех», — подчеркнул Путин.

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Он добавил, что предостерегал бизнесменов не потому, что он «умнее», а потому, что у него «информации больше».

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По словам Владимира Путина, российская экономика выстояла, несмотря на все санкции. Уровень безработицы в стране на историческом минимуме, валютный и финансовый рынок стабилизируется, инфляция имеет тенденции к снижению.

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