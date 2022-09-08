Умерла Елизавета II | 360°

Мир 08 сентября 2022, 20:31 Поделиться Telegram

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Viber Умерла Елизавета II Букингемский дворец сообщил о смерти британской королевы Елизаветы II flickr

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Британская королева Елизавета II скончалась сегодня на 97-м году жизни. Об этом сообщили ее родные.

Во вторник, 6 сентября, британская королева провела аудиенцию с оставлявшим пост премьер-министра Борисом Джонсоном и избранным премьером Лиз Трасс. После полного рабочего дня медики порекомендовали ей отдохнуть. Однако 8 сентября Букингемский дворец официально сообщил об ухудшении состояния здоровья королевы. Ей рекомендовали оставаться под медицинским наблюдением.

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К дворцу стали стекаться люди, несмотря на то, что Елизавета II находилась в Шотландии, в замке Балморал. Местные СМИ начали распространять информацию о том, что нужно «готовиться к худшему».

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Елизавета II — вторая в списке наиболее долго правивших монархов. Она находилась на престоле 70,5 года. Ее опередил только король Франции Людовик XIV, который правил 72 года и 110 дней — с 1643 по 1715 год.

В последнее время в СМИ все чаще появлялась информация о проблемах со здоровьем королевы. По рекомендации врачей она отказалась от дальних поездок и стала ходить с тростью. Кроме того, в последнее время Елизавета II не раз отменяла свое участие в мероприятиях.

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