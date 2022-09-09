Премьер-министр Лиз Трасс похоронит британскую экономику популистскими мерами | 360°

Эксклюзив 09 сентября 2022, 19:53 (обновлено: 09 сентября 2022, 21:07) Поделиться Telegram

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Viber Лиз Трасс пообещала британцам снизить налоги и цены на ЖКУ. Но ее план окончательно развалит экономику страны Исследователь Охошин: Лиз Трасс похоронит британскую экономику популистскими мерами Источник фото: РИА «Новости»

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Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в своем первом официальном обращении рассказала, что собирается вывести страну из энергетического кризиса, а также снизить налоги, сделать медицину доступнее и помочь развитию бизнеса. Однако пока есть большие сомнения в том, что это не пустые слова.

Громкие обещания нового премьера

Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании 6 сентября и сменила на этом посту Бориса Джонсона. В своем первом публичном выступлении в новом статусе Трасс выделила три первоочередные задачи на посту премьер-министра — обеспечить население рабочими местами и повысить оплату труда, а также снизить налоги и стимулировать развитие бизнеса.

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Премьер-министр добавила, что намерена сделать здравоохранение более доступным и поставить его «на прочную основу», а также что большое внимание будет уделять строительству дорог и другой инфраструктуры для жизни, в том числе широкополосных линий связи.

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Кроме того, Лиз Трасс пообещала разобраться с энергетическим кризисом в стране и обеспечить энергетическую безопасность на будущее и заявила, что сделает все возможное, чтобы «люди не сталкивались с неподъемными счетами за электроэнергию. План помощи в оплате таких счетов премьер-министр пообещала раскрыть в ближайшее время.

Источник фото: flickr / UK Government

Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов заявил в беседе с «360», что «обещания политиков по всему миру традиционно мало коррелируют с реальностью».

«Налоги снизить можно, но это означает рост бюджетного дефицита, рост эмиссии, поскольку сейчас свободных капиталов все меньше, есть сильные ограничения на их передвижение, у инвесторов не только из России пропало желание активно работать на внешних рынках», — добавил Дмитрий Адамидов.

С тем, что обещания Лиз Трасс носят исключительно популистский характер, согласился и старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин.

«Эти обещания не основаны на каких-то комплексных решениях по стабилизации британской экономики», — подчеркнул он.

Популизм не поможет реанимировать экономику

Меры, которые предлагает Лиз Трасс, по мнению Олега Охошина, только усугубят экономическую ситуацию в Великобритании. Уже сейчас в стране цены на электроэнергию выросли в разы, а инфляция превышает общеевропейские показатели.

«У них увеличилась плата по ЖКХ на 80% и планируется дальнейшее увеличение. Плюс высокий уровень инфляции: если в целом по Евросоюзу уровень инфляции сейчас выше 8%, то в Великобритании уже выше 9% в год», — напомнил Охошин.

План новоиспеченного премьер-министра по замораживанию цен на ЖКУ и понижению налогов потребует дополнительно по меньшей мере 130 миллиардов долларов, напомнил эксперт. А при попытках облегчить налогообложение взять эти средства будет неоткуда.

«Субсидии для населения будут носить временный недолгосрочный характер в силу того, что бюджету необходимы поступления в виде налогов, а Трасс планирует сократить налогооблагаемую базу. Эти меры еще сильнее ударят по государственному бюджету, вызовут его дефицит и расстроят валютную кредитно-финансовую систему в стране», — сказал Охошин.

Источник фото: flickr / UK Government

При этом если бы Трасс действительно хотела спасти экономику Великобритании, ей бы пришлось обратиться к опыту правительства Маргарет Тэтчер, которая стабилизировала экономику после крупнейшего в истории энергетического кризиса 1973 года.

«Тэтчер предлагала ликвидационные меры по борьбе с инфляцией — снизить социальные расходы государственного бюджета, стабилизировать национальную валюту, провести массовую приватизацию и повысить косвенные налоги. А курс Элизабет Трасс скорее похож на курс лейбористского правительства, которое предлагает большие государственные субсидии британцам», — подчеркнул Олег Охошин.

Украина похоронит британскую экономику

Дмитрий Адамидов подчеркнул, что Великобритания не сможет спасти свою экономику в нынешней геополитической ситуации, когда правительство активно поддерживает киевские власти и антироссийские санкции.

«Это все можно было бы сделать, если бы сняли геополитическую напряженность, но это, во-первых, не в силах Лиз Трасс, во-вторых, скорее всего, это не в интересах Великобритании. Поэтому я думаю, что это все останется сотрясанием воздуха», — сказал эксперт.

Однако, по мнению Олега Охошина, рассчитывать на смену курса британской политики пока рано, так как Лиз Трасс и члены ее правительства твердо стоят на антироссийских позициях. Более того, «пойти на попятную» в отношении России Великобритании будет сложнее, чем странам Евросоюза.

«Великобритания всегда занимала крайне враждебную геополитическую позицию по отношению к России, это сложилось исторически, кроме того, у Великобритании большой вес в рамках НАТО и все еще активно действуют особые отношения между США и Великобританией, поэтому британскому правительству будет труднее отказаться от санкций», — объяснил Охошин.

При этом, если ситуация не изменится и действия Лиз Трасс только усугубят экономическое положение, в Великобритании могут начаться массовые протесты и демонстрации, как это уже происходит в Чехии, Венгрии, Германии, Франции и других странах, чьи жители недовольны обратным эффектом антироссийских санкций.

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