Путин: Россия не станет ничего поставлять за рубеж вопреки своим интересам | 360°

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Путин: Россия не станет ничего поставлять за рубеж вопреки своим интересам

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Россия не станет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам, заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Трансляцию его выступления ведет ТАСС.

Путин прокомментировал предложение Запада ограничить цены на российские энергоресурсы.

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«Есть контрактные обязательства, контракты на поставку. А если будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам, мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данным случае экономическим», — подчеркнул Путин.

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Он отметил, что это касается поставок и нефти, и угля, и топочного мазута.

Россия никому не позволит навязывать свои решения в сфере энергетики, также констатировал глава государства.

Нефть

Владимир Путин

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