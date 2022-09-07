Путин согласился с отчетом миссии МАГАТЭ с Запорожской АЭС | 360°

Важное 07 сентября 2022, 12:28 Поделиться Telegram

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Viber Путин согласился с отчетом миссии МАГАТЭ с Запорожской АЭС Президент России Владимир Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ с поездки на ЗАЭС РИА «Новости»

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США и Европа давят на МАГАТЭ, поэтому агентство не может прямо заявить об обстрелах по Запорожской АЭС со стороны Украины. Однако его отчету можно доверять, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, сообщил ТАСС.

«Безусловно, доверяю этому отчету. МАГАТЭ — очень ответственная международная организация. Ее руководитель — очень профессиональный человек. Они находятся, разумеется, под давлением тех стран, где работают, в том числе США и Европы, и не могут прямо сказать, что обстрелы идут с украинской территории», — заявил он.

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Президент объяснил, что на станции остались осколки американских снарядов HIMARS, кроме того, России нет смысла стрелять по самой себе. Сейчас на территории Запорожской АЭС нет военной техники, и во время инспекции специалисты агентства в этом убедились. Там находятся только сотрудники Росгвардии, которые охраняют ЗАЭС.

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Владимир Путин обвинил украинскую сторону в создании угрозы безопасности и предположил, что цель обстрелов в том, чтобы привлечь внимание, создать дополнительный кризис.

Команда из 13 специалистов МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси приехала на Запорожскую АЭС 1 сентября и пробыла там шесть дней. Сотрудники станции и Росатома показали им территорию станции и повреждения от обстрелов со стороны Украины. После завершения инспекции на ЗАЭС остались два представителя.

Во вторник агентство опубликовало отчет. Оно сообщило о нескольких происшествиях, которые нарушили принципы ядерной безопасности, и порекомендовали создать особую зону безопасности. По мнению экспертов МАГАТЭ, она поможет предотвратить катастрофу из-за ведения боевых действий.

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