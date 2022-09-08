Путин выразил соболезнования королю Карлу III в связи со смертью Елизаветы II | 360°

Мир 08 сентября 2022, 23:05 Поделиться Telegram

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Viber Путин выразил соболезнования королю Карлу III в связи со смертью Елизаветы II Президент России Путин выразил соболезнования Карлу III в связи со смертью Елизаветы II РИА "Новости"

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Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования новому британскому монарху Карлу III после смерти его матери, Елизаветы II. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«С именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене», — отметил глава государства.

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Путин пожелал Карлу III мужества и стойкости перед лицом такой утраты. Он попросил монарха передать слова сочувствия другим членам королевской семьи и всему народу Великобритании.

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Ранее политолог Дмитрий Буневич поделился своим мнением о том, какая страна досталась сыну Елизаветы II после ее смерти. Ему придется адаптироваться к новым условиям.

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