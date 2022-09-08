Путин выразил соболезнования королю Карлу III в связи со смертью Елизаветы II | 360°

Все новости

Мир

09 сентября 2022, 01:49

Китай заявил, что поставки оружия на Украину не приведут к миру

Власть

09 сентября 2022, 01:29

Слухи о «контрнаступлении» ВСУ создали фон для выклянчивания оружия у Запада — Небензя

Реклама

Мир

09 сентября 2022, 00:56

Министр окружающей среды Молдавии уволилась после скандала о сайте с дровами

Мир

09 сентября 2022, 00:53

Небензя попросил США доказать, что Россия закупает оружие у Ирана и Северной Кореи

Мир

09 сентября 2022, 00:29

Финляндия закрыла для СМИ пограничную с Россией зону

Мир

09 сентября 2022, 00:27

The Sun сообщила, что деньги с изображением Елизаветы II выведут из обращения

Подмосковье

09 сентября 2022, 00:20

Памятник партизану реконструировали в Серебряных прудах

Мир

09 сентября 2022, 00:06

Протоиерей Балашов раскритиковал объявление Латвией автокефалии ЛПЦ

Мир

09 сентября 2022, 00:05

Белый дом вынудили оправдываться за частые отпуски Байдена

Мир

08 сентября 2022, 23:05

Путин выразил соболезнования королю Карлу III в связи со смертью Елизаветы II

Президент России Путин выразил соболезнования Карлу III в связи со смертью Елизаветы II

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования новому британскому монарху Карлу III после смерти его матери, Елизаветы II. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«С именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене», — отметил глава государства.

Реклама

Путин пожелал Карлу III мужества и стойкости перед лицом такой утраты. Он попросил монарха передать слова сочувствия другим членам королевской семьи и всему народу Великобритании.

Реклама

Ранее политолог Дмитрий Буневич поделился своим мнением о том, какая страна досталась сыну Елизаветы II после ее смерти. Ему придется адаптироваться к новым условиям.

Умерла Елизавета II

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама