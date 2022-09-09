Выборы различного уровня стартовали в России | 360°

Власть 09 сентября 2022, 07:47 Поделиться Telegram

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Viber Выборы различного уровня стартовали в России Выборы начались в 82 регионах России РИА «Новости»

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Трехдневное голосование стартовало в России. Выборы различного уровня пройдут с 9 по 11 сентября в 82 регионах. Об этом сообщил «Интерфакс».

Всего будет проведено 4,7 тысячи избирательных кампаний регионального и местного уровней. В 14 регионах страны пройдут прямые выборы губернаторов.

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Также россияне в эти три дня выберут депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, пройдут выборы в органы местного самоуправления различного уровня. Заместят более 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

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Будут задействованы 1655 территориальных избирательных комиссий и более 37 тысяч участковых избирательных комиссий.

Выборы муниципальных депутатов пройдут в Москве в 125 из 146 муниципальных образований.

Голосование уже стартовало на выборах губернатора Саратовской области и депутатов областной думы. На пост главы региона претендуют пять кандидатов, а в парламент баллотируются представители семи партий и самовыдвиженцы. Начались также выборы и в Удмуртии. Там 40 депутатов изберут в Госсовет по одномандатным округам, еще 20 — по партийным спискам.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, что иностранных наблюдателей на выборы в сентябре этого года не приглашали, потому что голосование проходит только на региональном и муниципальном уровне. Она напомнила, что международные договоры, которые подписала Россия, предусматривают присутствие иностранных наблюдателей только на выборах федерального уровня.

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