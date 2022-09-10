Карл III официально стал королем Великобритании | 360°

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Карл III официально стал королем Великобритании

Совет по престолонаследию Великобритании объявил Карла III королем

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Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии получило нового правителя. Совет по престолонаследию объявил Карла III новым королем. Как сообщила телерадиокомпания «Би-би-си», прокламацию о новом главе государства подписали в Лондоне.

Свои подписи поставили наследник престола принц Уильям, королева-консорт Камилла, лорд-председатель Совета по престолонаследию Пенни Мордент, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

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По данным издания, около 200 человек, присутствовавших на церемонии, произнесли фразу «Боже, храни короля». Журналисты отметили, что в связи с объявлением Карла III новым королем на некоторое время поднимут флаги, ранее приспущенные в связи со смертью Елизаветы II.

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Позавчера стало известно об ухудшении состояния королевы Великобритании. В тот момент она находилась в замке Балморал. Врачи рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением, но вечером она умерла. Престол занял ее сын — принц Чарльз, взявший тронное имя Карл III.

Великобритания

Умерла Елизавета II

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