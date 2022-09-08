null | 360°

Важное 08 сентября 2022, 16:50 Поделиться Telegram

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Viber Елизавете II стало хуже. Онлайн Онлайн: главное о состоянии здоровья королевы Великобритании Елизаветы II

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Врачи сообщили об ухудшении состояния королевы Великобритании Елизаветы II. Ей рекомендовали оставаться под наблюдением медиков. К замку Балморал, где она находится, начали стекаться люди. Об основных событиях — в онлайне «360»

20:32. Королева умерла в возрасте 96 лет — The Guardian.

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20:01. Портрет королевы Елизаветы II вывесили на здании возле британского посольства в Париже, сообщила The Guardian.

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19:25. Принц Уильям, принц Эндрю, а также граф и графиня Уэссекские прибыли в замок Балморал — Sky News.

19:20. Люди начали возлагать цветы у ворот Букингемского дворца, сообщила газета The Guardian.

19:06. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в своем Twitter пожелал королеве Елизавете II «всего наилучшего».

18:40. Принц Гарри отправился к Елизавете II один, без супруги Меган Маркл, сообщил телеканал Sky News.

18:35. Во вторник королева была в «веселом настроении», сообщил шотландский корреспондент Sky News Джеймс Мэтьюз. «Те, кто видел ее в последние недели, сказали, что она выглядела счастливее и здоровее, чем пару недель назад», — добавил он.

17:51. Самолет с принцем Гарри и Меган Маркл приземлился в Абердине — Sky News.

17:40. Королевский журналист Фил Дампир заявил, что совсем недавно Елизавета II гуляла по поместью. Сейчас сложилась «очень серьезная ситуация», процитировала его The Guardian.

17:35. Через 10 минут в Шотландию прибудут семь членов королевской семьи, сообщил телеканал BBC News.

Marcin Nowak/Unsplash. com

17:15. Корреспондент королевского пула Николас Уитчелл заявил, что новых подробностей о состоянии Елизаветы II пока нет. «Меня заставляют поверить, что нет ничего неизбежного», — отметил он.

17:02. Члены Лейбористской партии Великобритании пожелали королеве здоровья, сообщила газета The Guardian.

16:53. Газета The Guardian сообщила о смерти королевы. Позже публикацию удалили. Сообщение опубликовали с фейкового аккаунта издания.

16:22. В издании BBC сообщили, что британцам стоит «готовиться к худшему».

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