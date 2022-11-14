Общество 14 ноября 2022, 00:24 Отвод войск на левый берег Днепра, смерть Стремоусова, выборы в Конгресс США. Неделя в фотогалерее Главные события России и мира с 7 по 13 ноября 2022 года — в фотогалерее «360» РИА «Новости»

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Вторая неделя ноября запомнится отводом российских войск за Днепр, гибелью замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова в ДТП и уходом из жизни основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова. Также за это время прошли выборы в Конгресс США, а миллиардер Илон Маск решил радикально обновить Twitter.

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Про все важные события, которые произошли в России и мире за неделю с 7 по 13 ноября, расскажет фотогалерея «360».

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Приказ Шойгу от отводе войск

Глава Минобороны Сергей Шойгу приказал отвести российские войска за Днепр. На встрече с ним командующий объединенной группировкой сил в зоне спецоперации Сергей Суровикин доложил, что сейчас наиболее целесообразно организовать оборону на левом берегу реки. Такое решение он назвал непростым, но подчеркнул, что благодаря ему удастся сохранить жизни военных и боеспособность подразделений вооруженных сил страны.

После этого начался вывод войск с правого берега Днепра. Как отмечали в Минобороны, маневр осуществлялся в строгом соответствии с утвержденным планом. На следующий день официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков заявил о завершении вывода соединений. На правом берегу реки не осталось ни одной единицы военной техники. Бойцы переправлялись как по понтонам, так и по Антоновскому мосту. При этом соблюдались усиленные меры безопасности, чтобы исключить атаку дронов.

Украинские войска пытались сорвать переброску российских солдат. Они пять раз за ночь использовали американскую систему залпового огня HIMARS. В результате никто не пострадал и не погиб. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что весь регион останется в составе России.

Гибель замглавы Херсонской области

Внедорожник замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов попал в ДТП под Геническом. В результате чиновник погиб, еще два человека пострадали. Предполагаемым виновником аварии СМИ назвали водителя грузовика, совершившего опасный маневр. Автомобилю замглавы региона не удалось уйти от столкновения.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Стремоусова орденом Мужества. Чиновнику было 46 лет. У него остались беременная жена и пятеро детей. В разговоре с «360» политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов называл Стремоусова настоящим патриотом, который открыто выступал и не боялся говорить правду.

По словам члена главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимира Рогова, люди любили Стремоусова и верили ему, что было взаимно. Он подчеркивал, что замглавы области был частью русского мира.

Похороны Стремоусова проходили на центральном кладбище в Симферополе. На церемонию прощания в Александро-Невский собор пришли около 200 человек.

Предварительные итоги выборов в Конгресс США

Американцы отдали свои голоса на промежуточных выборах в Конгресс США. Пока обработка бюллетеней продолжается, поэтому официальных итогов еще нет. Несмотря на это, местные журналисты уже подвели предварительные итоги, согласно которым с небольшим перевесом побеждают республиканцы. К выходным демократы и республиканцы уравняли шансы для контроля над сенатом. Первым для получения большинства осталось всего одно место. Сейчас у обеих партий по 49 мест.

Эксперты прогнозировали «красную волну» в США, так как политика действующего американского лидера Джо Байдена не пользуется большой поддержкой у населения страны. Как пояснил «360» политолог политтехнолог и публицист Павел Дубравский, главная причина отсутствия этой «волны» заключается в низком качестве кандидатов от Республиканской партии. Они не смогли завоевать голоса американцев из-за своей невнятной и меняющейся на ходу риторики.

Пока рано делать выводы о результатах выборов, заявил профессор факультета права НИУ ВШЭ, американист Александр Домрин. Он напомнил, что предстоит еще подсчет проголосовавших по почте. Таких насчитывается порядка 45 миллионов человек.

Смерть основателя группы «Ласковый май»

Создатель известной музыкальной группы Сергей Кузнецов ушел из жизни в возрасте 58 лет. Он сумел превратить обычный кружок в школе-интернате в популярный коллектив. Группу знают по песням «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь» и многим другим.

Композитор всю жизнь проработал в детском доме и жил в обычной двухкомнатной квартире в Оренбурге. Все деньги он вкладывал в свое творчество и всегда отказывался от финансовой помощи.

Клавишник группы «Ласковый май» Андрей Шишкин рассказал «360», что Кузнецов был очень талантливым, скромным, но по-своему несчастным человеком. После ухода из группы композитор создавал новые коллективы, но былого успеха они не принесли.

В последний путь Кузнецова провожали его родные, друзья и несколько десятков поклонников его творчества. Люди приехали из разных городов России и привезли с собой белые розы.

Главные темы саммита G20

Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали с 15 по 16 ноября. Участники встречи обсудят текущие мировые проблемы, включая экономический и политический кризис. Россия поднимет вопрос поставок своих энергоносителей, а также продовольствия и удобрений. Одной из главных тем станет наращивание газового сотрудничества с Турцией.

Россию на саммите «Группы двадцати» представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент страны Владимир Путин решил не ехать на международную встречу.

«Провокационные» учения США в Арктике

Силы специальных операций США сбросили учебную ракету большой дальности в Арктике. Отработку маневров они назвали «провокационными» действиями в адрес России. Для проведения учений американцы использовали экспериментальную систему Rapid Dragon, которую впервые продемонстрировали в Европе. Самолет С-130 подняли в воздух на норвежском полигоне за Полярным кругом.

Военный эксперт и политолог Иван Коновалов пояснил, что страны Запада прощупывают слабые места России. Они выбрали Арктику для отработки маневров из-за того, что регион в скором времени станет местом стратегической борьбы. Запад не хочет, чтобы арктические ресурсы и Северный морской путь принадлежали только России.

Нововведения Маска в Twitter

Миллиардер Илон Маск стал увольнять сотрудников Twitter сразу же после закрытия сделки по покупке компании. По всему миру в ней осталось всего около 3700 работников. Вместе с тем новый владелец соцсети начал внедрять новые идеи. Журналисты писали, что некоторым специалистам приходилось ночевать в офисе, чтобы успеть по срокам.

Резкие перемены крайне негативно сказались на отделах модерации и безопасности. В первые 12 часов после приобретения компании в Twitter стало на 500% больше агрессивных и расистских публикаций.

Сейчас руководство компании пытается вернуть часть уволенных работников. Выяснилось, что некоторые лишились работы по ошибке. Правозащитники призвали бойкотировать соцсеть, а рекламные агентства попросили своих клиентов пока подождать с продвижением в Twitter.

Начальная военная подготовка в российских школах

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что начальную военную подготовку сделают в школах обязательным предметом. Ее будут проводить на уроках ОБЖ, начиная со следующего учебного года. Курс рассчитан на старшеклассников. Их научат строевой подготовке, оказанию первой медицинской помощи, а также расскажут об основах стрельбы и устройстве ручных гранат.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец напомнила, что в советское время у детей была начальная военная подготовка. Она подчеркнула, что пусть лучше дети ее получат и никогда не применят, чем они вообще не будут готовы к худшему развитию событий.

Единое детское пособие в России

Нуждающиеся семьи с детьми в 2023 году будут получать единое пособие. Выплаты поручил ввести президент России Владимир Путин.

Как уточнял глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков, средний размер выплаты составит 13,9 тысячи рублей в месяц. Материальная помощь предусмотрена с момента беременности и до тех пор, пока ребенку не исполнится 17 лет.