История создания «Ласкового мая» и причина смерти Сергея Кузнецова | 360°

Знаменитости 07 ноября 2022, 22:00 Превратил музыкальный кружок в нашумевшую группу. Что оставил после себя основатель «Ласкового мая» Клавишник «Ласкового мая» Шишкин: Кузнецов был талантливым, но несчастным человеком РИА "Новости"

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Создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов ушел из жизни в возрасте 58 лет. Он подарил миру «Белые розы», «Розовый вечер», «Седую ночь» и другие известные песни. Композитор всю жизнь проработал в детском доме, жил в обычной двухкомнатной квартире, а все деньги вкладывал в творчество. После ухода Кузнецова нашумевший коллектив смог просуществовать всего три года. У музыканта был еще ряд попыток создания групп, но былого успеха добиться не удалось. Его запомнили как очень талантливого, но по-своему несчастного человека.

Путь к успеху «Ласкового мая»

Первое выступление группы состоялось в декабре 1986 года. Тогда Кузнецов вел музыкальный кружок в школе-интернате № 2 Оренбурга. Там он и решил собрать подростковый коллектив вместе с одним из воспитанников Вячеславом Пономаревым. В качестве солиста группы они выбрали Юрия Шатунова из Акбулакского детского дома. Еще в состав вошел Сергей Серков.

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«У каждого свое дело. Юрка занимался вокалом, гитарой и на клавишах, Славка — бас-гитара, Серега — за световым пультом, а я писал песни, и мы их разучивали. Конечно, вместе с нами тусовались и другие пацаны. Кто-то помогал, кто-то — наоборот. Но было весело», — рассказывал Кузнецов.

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Начинающие музыканты подготовили программу для выступления на новогодней дискотеке, но забыли придумать название для своей группы. Кузнецов как-то предлагал взять слова из песни и назваться «Ласковый май». Остальным идея не понравилась, поэтому окончательного решения так и не приняли.

«Когда до выхода на сцену оставалось минут 10, мы переглянулись — ну, как назовемся? Все вопросительно смотрели на меня, а я на них: „А, бог с ним. Пусть так и будет — „Ласковый май“», — вспоминал композитор.

Популярность пришла к группе в 1988 году, когда продюсер Аркадий Кудряшов услышал песню «Белые розы».

Широкую известность коллективу обеспечил продюсер Андрей Разин, который со временем стал вокалистом. Легендарная поп-группа собирала стадионы, а ее кассеты расходились огромными тиражами. Не обходилось и без скандалов, связанных с двойниками Шатунова и фальшивыми группами.

Весной 1989 года Кузнецов ушел из «Ласкового мая». Свое решение он объяснял сложной моральной обстановкой в коллективе. Вскоре начался спор между ним и Разиным, связанный с авторскими правами на песни.

В 1992 году популярная музыкальная группа перестала существовать.

«Мама», «Стекловата» и другие проекты

После ухода из «Ласкового мая» Кузнецов создал группу «Мама». Он создал такие песни, как «Взрослые», «Розовый вечер», «Месяц июль», «Ты просто был», «Кончено все» и многие другие. Но часть из них присвоил себе Разин, дав перепеть их Шатунову. Кузнецов не стал судиться по этому поводу.

«Он был талантливый, очень скромный и очень несчастный по-своему, поскольку все его создания оставляли его. После того как Кузнецов ушел из „Ласкового мая“, а Юрий Шатунов там остался, последовала группа „Мама“ и далее по списку. Но ни одно из его последующий творений не было столь успешным», — отметил в разговоре с «360» клавишник группы «Ласковый май» Андрей Шишкин.

РИА "Новости"

Когда «Мама» распалась, композитор создал группу «Чернила для пятого класса». Коллектив выступал до 2003 года. Затем были проекты «Стекловата», «Чернильное небо», ALIS, «Новые формы», «Радуга ночью», «Ангел и кот» и «Леха». В 2011 году Кузнецов основал группу Spice Boys.

Талантливый и скромный музыкант

Сергей Кузнецов родился 6 января 1964 года в Медногорске Оренбургской области. Музыкой стал заниматься в 13 лет, работая киномехаником в доме отдыха, где стояло пианино. Будущий композитор окончил музыкальную школу экстерном и поступил на дирижерско-хоровое отделение в музучилище. Через семь месяцев Кузнецов ушел с учебы и попал в армию.

По словам Шишкина, до конца своих дней музыкант жил в обычной двухкомнатной квартире в Оренбурге. Все деньги Кузнецов вкладывал в свое творчество, при этом всегда отказывался от финансовой помощи. Он мог принять в дар лекарства, но не деньги. Семьи у музыканта не осталось.

«Его дети — это только его песни, его творения, его группы, его коллективы. Вот это его дети», — подчеркнул Шишкин.

Композитор умер 7 ноября. Ему было 58 лет. Предварительной причиной смерти Кузнецова назвали сердечный приступ. Похороны пройдут 13 ноября в Оренбурге.