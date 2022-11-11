Важное 11 ноября 2022, 13:07 ВС РФ завершили вывод группировки с правого берега Днепра Минобороны сообщило о завершении переброски группировки с правого берега Днепра РИА «Новости»

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Российские вооруженные силы завершили вывод соединений с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Российские военные заняли заранее подготовленные оборонительные позиции и рубежи на левом берегу Днепра», — заявил он.

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Минобороны подчеркнуло, что на левый берег Днепра переправились все военнослужащие, на правобережной части не осталось ни одной единицы военной техники.

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Конашенков уточнил, что военные оказали желающим помощь в выходе из правобережной части Херсона.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал вывести российские войска с правого берега Днепра 9 ноября. С этим предложением выступил командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин.

Днем 11 ноября появилось видео с подрывом Антоновского моста через Днепр, соединявшего две части Херсонской области.