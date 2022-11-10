Важное 10 ноября 2022, 13:38 Минобороны РФ заявило, что ВС выводят соединения с правого берега Днепра в соответствии с планом Минобороны заявило об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра РИА «Новости»

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Вооруженные силы России выводят соединения с правого берега Днепра в соответствии с планом. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков объяснил маневр российской группировки на левый берег Днепра на очередном брифинге.

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«На Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом», — отметил Игорь Конашенков.

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Этот план предложил главком спецоперации Сергей Суровикин. По его словам, наступило время принятия «непростых решений» по Херсону, о которых он предупреждал раньше. Но то, что сегодня представляется поражением, в итоге, по мнению военных, должно ускорить победу, написал «Царьград».

Накануне российские военные за прошедшие сутки пресекли девять попыток наступления украинских боевиков на Николаево-Криворожском направлении. Диверсионно-разведывательные группы попытались проникнуть в тыловые районы.