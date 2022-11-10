10 ноября 2022, 11:36
МИД подтвердил, что Россию на саммите G20 представит Лавров
МИД РФ: Лавров возглавит делегацию России на саммите G20
МИД РФ подтвердил информацию о том, что российскую делегацию на саммите G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщило РИА «Новости». Ранее данные об этом распространили Bloomberg и Reuters.
Сведения о том, что Россию на саммите «Большой двадцатки» будет представлять Лавров, также подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил «Царьград».
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По информации Reuters, глава МИД РФ подключится к одной из встреч саммита в онлайн-формате. Причины, по которым Владимир Путин решил не участвовать в мероприятии, в Кремле пока не комментировали.
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Саммит «Большой двадцатки» пройдет 15–16 ноября на острове Бали в Индонезии. Известно, что президент США Джо Байден собирается поднять тему поддержки Украины. Украинского лидера Владимира Зеленского тоже решили позвать на встречу, хотя страна не входит в G20.
Сергей Лавров
Саммит G20 на Бали
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