Общество 11 ноября 2022, 14:30 Замглавы Херсонской области Стремоусова похоронили в Симферополе Церемонию прощания со Стремоусовым в Симферополе посетили около 200 человек РИА «Новости»

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Погибшего в ДТП замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронили на центральном кладбище в Симферополе. Церемонию прощания в Александро-Невском соборе посетили около 200 человек.

Среди тех, кто приехал отдать дань памяти Стремоусову, были глава Крыма Сергей Аксенов, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо и врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

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Стремоусов погиб 9 ноября в ДТП под Геническом. В региональном Минздраве сообщили, что участниками аварии были три машины. Известно, что в результате столкновения есть еще два пострадавших.

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Президент России Владимир Путин в тот же день наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно. Замглавы Херсонской области было 46 лет. Он был женат, у него остались жена и пятеро детей.

По данным РИА «Новости», виновником ДТП мог быть водитель грузовика, который совершал опасный маневр на трассе. Водитель машины, в которой ехал Стремоусов, пытался уйти от столкновения, но не справился с управлением.