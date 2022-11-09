Важное 09 ноября 2022, 22:28 Путин посмертно наградил Стремоусова орденом Мужества Telegram

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Стремоусова Кирилла Сергеевича — заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области (посмертно)», — сказано в указе лидера страны.

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Стремоусов погиб в аварии в среду, 9 ноября. Его внедорожник попал в ДТП под Геническом. СМИ назвали предположительным виновником аварии мужчину, сидевшего за рулем большегруза. Согласно предварительным данным, после опасного маневра фуры водитель Стремоусова попытался избежать удара, но не смог справиться с управлением. В результате у машины оторвало бронекапсулу от шасси.

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