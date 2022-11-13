Общество 13 ноября 2022, 13:23 Автора хитов группы «Ласковый май» похоронили в Оренбурге В Оренбурге простились с автором хитов «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым РИА «Новости»

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Автора песен группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова проводили в последний путь в Оренбурге. Церемония прощания длилась почти четыре часа, ее посетили несколько десятков человек. Ее транслировали на YouTube-канале композитора.

Люди приносили к гробу Кузнецова белые розы. Проститься с ним пришли друзья, близкие и поклонники творчества.

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Директор ГБОУ «Дом детства» Лариса Янченко рассказала ТАСС, что проводить кумира в последний путь приехали поклонники из разных городов России.

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«Вижу людей из Красноярска, Екатеринбурга, Челябинска, Санкт-Петербурга, Москвы. У людей большая скорбь, все очень соболезнуют и жалеют», — рассказала она.

О смерти Кузнецова на 59-м году жизни стало известно 7 ноября. О причине кончины не сообщалось официально. Клавишник «Ласкового мая» Андрей Шишкин рассказал «360», что композитор злоупотреблял спиртным.

Кузнецов создал главные хиты «Ласкового мая» — «Розовый вечер», «Белые розы» и «Седая ночь».