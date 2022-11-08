Средний размер единого пособия для нуждающихся семей в России составит почти 14 тысяч рублей | 360°

Важное 08 ноября 2022, 19:42 Средний размер единого пособия для нуждающихся семей в России составит почти 14 тысяч рублей Глава Минтруда Котяков: размер единого пособия для семей с детьми составит 13 900 рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Единое пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин в среднем составит 13 900 рублей. Об этом министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил на совещании о поддержке доходов семей.

«Новое пособие будет предоставляться по принципам социального казначейства, то есть по одному заявлению, поданному в электронном виде. В среднем максимальный размер такого пособия в нашей стране составит 13 900 рублей», —заявил министр.

Реклама

Президент Владимир Путин также отметил, что единое пособие для нуждающихся семей нужно запустить в 2023 году. Он акцентировал внимание на том, что выплата для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин должна заработать несмотря ни на что.

Реклама

«Это была достаточно долгая дорога — к достижению того результата, к которому мы стремимся и который должен быть достигнут со следующего года. Мы шли к нему несколько лет», — подчеркнул глава государства.

Путин также отметил необходимость свести угрозу бедности для семей с детьми в России к минимальному уровню. У россиян должна быть возможность увеличивать доходы за счет освоения новой профессии и повышения квалификации.