Спецоперация 11 ноября 2022, 13:26 ВСУ попытались сорвать переброску войск на левый берег Днепра Минобороны: ВСУ выпустили 5 ракет во время перевозки мирных жителей на левый берег Днепра РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины пытались сорвать перевозку мирных жителей и переброску российских войск на левый берег Днепра. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«По переправам через реку Днепр в течение ночи ВСУ было нанесено пять ударов реактивными снарядами американской системы залпового огня HIMARS», — уточнил он.

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По его словам, российские войска завершили переброску сил с правого берега Днепра на левый. На предыдущем месте дислокации не осталось ни одной единицы военной техники.

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«Потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущено», — подчеркнул Конашенков.

Все мирные жители получили помощь при эвакуации. План по переброске предложил командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин. Он заявил, что настало время принятия непростых решений по Херсону. Его предложение 9 ноября одобрил глава Минобороны России Сергей Шойгу.