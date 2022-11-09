Важное 09 ноября 2022, 19:58 Назван предполагаемый виновник ДТП, в котором погиб Стремоусов РИА «Новости»: предполагаемый виновник ДТП со Стремоусовым — водитель грузовика Telegram

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Водитель грузовика оказался предположительным виновником ДТП, в котором погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

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По его данным, мужчина за рулем большегруза совершал опасный маневр. Водитель Стремоусова пытался избежать столкновения, но не справился с управлением.

В результате аварии у внедорожника Стремоусова оторвало бронекапсулу от шасси. Машина получила очень серьезные повреждения.

Официально данные о подробностях ДТП не подтверждали. Известно, что ЧП произошло под Геническом. Стремоусову было 46 лет, у него осталась жена и пятеро детей.

Соболезнования в связи с его гибелью ранее принесли врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, врио главы ДНР Денис Пушилин и врио главы ЛНР Леонид Пасечник. По мнению соратников погибшего, смерть Стремоусова стала большой и невосполнимой утратой.