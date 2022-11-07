«Очень талантливый, но несчастный человек». Клавишник «Ласкового мая» — о Сергее Кузнецове | 360°

Эксклюзив 07 ноября 2022, 17:54 «Очень талантливый, но несчастный человек». Клавишник «Ласкового мая» — о Сергее Кузнецове Клавишник «Ласкового мая»: Шатунов помогал Кузнецову, но тот никогда ни о чем не просил YouTube

Читать 360tv в

Создатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов написал все самые известные хиты коллектива, в том числе «Розовый вечер», «Седую ночь» и «Белые розы». Композитор был очень скромным: жил один в своей двухкомнатной квартире в Оренбурге и никогда ни у кого ничего просил, рассказал в беседе с «360» клавишник группы «Ласковый май» Андрей Шишкин.

«Он был талантливый, очень скромный и очень несчастный по-своему, поскольку все его создания оставляли его. После того как Кузнецов ушел из „Ласкового мая“, а Юрий Шатунов там остался, последовала группа „Мама“ и далее по списку. Но ни одно из его последующий творений не было столь успешным», — поделился музыкант.

Реклама

По его мнению, причиной преждевременного конца композитора стало пристрастие к алкоголю. Кузнецова не стало на 59-м году жизни.

Реклама

Шишкин добавил, что создатель «Ласкового мая» продолжал жить в Оренбурге, в обычной двухкомнатной квартире. Все средства, которые он получал, а их было в последнее время не так много, вкладывал в свое творчество, в записи в студиях и прочее.

«Продюсер Андрей Разин участвовал в процессе против Кузнецова по авторским правам, поскольку они были незаконно экспроприированы в свое время [, поэтому с его стороны помощи не было]. А Шатунов помогал ему, но, я говорю, он никогда ничего не просил», — добавил собеседник «360».

По словам Шишкина, на все предложения пожертвований Кузнецов отвечал отказом и не брал в руки ничьих денег. Мог принять в дар, например, лекарства, но не финансовые средства. Семьи у него не осталось.

«Его дети — это только его песни, его творения, его группы, его коллективы. Вот это его дети», — заключил он.

Представитель организации «Уралконцерт» в комментарии РИА «Новости» сообщил, что Кузнецов, по предварительным данным, умер после сердечного приступа у себя дома 7 ноября, около 16:00.

«У него оторвался тромб», — уточнил он.