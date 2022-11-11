Мир 11 ноября 2022, 00:27 США провели «провокационные» учения в Арктике. Попыток найти слабые места России они не оставят Политолог Коновалов: с помощью учений в Арктике США нащупывают слабые места России

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Силы специальных операций США провели учения в Арктике. Они сбросили ракету большой дальности, назвав это «провокационными» действиями в адрес РФ. Об эскалации якобы речи не идет. Но западные страны пробуют свои силы и пытаются прощупать слабые места России в разных частях мира. Граничащий с Северным полюсом регион выбрали для отработки маневров, так как он станет местом стратегической борьбы.

Маневры с Rapid Dragon

Об учебном парашютном сбросе ракеты написало ведомственное издание Пентагона Stars and Stripes. Самолет С-130 войск специального назначения США, пролетая над Арктикой, сбросил ракету большой дальности. Снаряд успешно поразил заданную цель.

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Для проведения учений использовали экспериментальную систему Rapid Dragon. Программа позволяет сбрасывать в воздухе крылатые ракеты класса «воздух–земля». Систему в Европе продемонстрировали впервые.

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«Мы намеренно пытаемся быть провокационными без того, чтобы эскалировать. Мы пытаемся сдержать российскую агрессию, экспансивное поведение, показывая расширенные возможности союзников», — заявил подполковник европейского командования специальных операций Лоуренс Мельников.

РИА «Новости»

Самолет подняли в воздух на норвежском полигоне за Полярным кругом. Дальность ракет, используемых в Rapid Dragon, составляет до 1,9 тысячи километров. Система подразумевает использование стальной клетки, в которую помещают снаряд,

«Способ работы заключается в том, что клетку сбрасывают с грузового самолета так, как сбрасывается с самолета тяжелое оборудование», — пояснил Мельников.

Клетку выкатывают, после чего раскрывается парашют и она стабилизируется. Затем открываются откидные ворота, и ракеты выпадают. Система также может работать в паре с другими типами техники, включая гиперзвуковое оружие и дроны.

Проверка на прочность

Как отметил в разговоре с «360» военный эксперт и политолог Иван Коновалов, противостояние России и коллективного Запада не ограничивается украинским театром военных действий.

«Естественно, что США и их союзники, а это прежде всего Великобритания, прощупывают слабые места. Тем более что Арктика — это регион будущей стратегической борьбы. Они здесь пробуют силы», — пояснил он.

Коновалов напомнил, что в Арктический совет, кроме РФ, входят только страны Североатлантического альянса. Они неоднократно заявляли, что арктические ресурсы и Северный морской путь не должны принадлежать только России.

РИА «Новости»

«Они работают на перспективу, но и мы тоже. Мы укрепляем наши северные рубежи, у нас Северный флот получил статус оперативно-стратегического командования, то есть фактический статус военного округа, учитывая стратегическую важность этого региона», — подчеркнул Коновалов.

Все это является ответом России на действия Запада. Страны НАТО проверяют Россию, но, по мнению политолога, на самом деле провоцировать ее не собираются.

«Это общая политика: пытаются найти наши слабые места по всему миру. <…> Они будут подобные действия производить везде, где, как им кажется, можно нащупать слабину», — заключил Коновалов.

Вопрос контроля территорий

По словам политического советника и гендиректора коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергея Маркелова, коллективный Запад чувствует, что находится на вторых позициях по отношению к контролю за арктическими пространствами.

«Говоря по-другому, Россия опередила США с точки зрения перспектив управления арктическими территориями», — сказал он.

Ситуация, пояснил Маркелов, развивается по двум направлениям. Во-первых, США хотят показать свое присутствие в Арктике. А во-вторых — склонить к поддержке своих арктических инициатив Норвегию, Швецию и Финляндию.

Сейчас Россия контролирует Арктику на 80%, поэтому США очень хочется показать миру, что они еще не потеряли свое влияние в регионе. К тому же, американские власти боятся возможных нападений. Самый короткий путь атаковать США — отправить ракеты через Арктику. Американцы не могут с этим мириться и пытаются найти баланс, держа Россию в легком напряжении.