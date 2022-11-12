Мир 12 ноября 2022, 09:23 Демократы и республиканцы уравняли шансы для контроля над сенатом NYT: демократам осталось получить одно место для контроля над сенатом США Википедия

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Действующий сенатор-демократ Марк Келли победил на выборах в верхнюю палату Конгресса США в Аризоне. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на собственные подсчеты. Таким образом, демократам осталось получить одно место для получения большинства в сенате.

По данным издания, Келли после подсчета 88% голосов набирает 52%, в республиканец Блейк Мастерс — 46%.

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Телеканал CNN назвал эту победу важной, так как она приближает демократов к сохранению контроля над Сенатом.

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«Это было бы ошеломляющим достижением, учитывая низкие рейтинги президента Джо Байдена и неблагоприятный экономический климат», — сказано в сообщении телеканала.

Таким образом, на утро субботы у республиканцев и демократов равное число мест в сенате — 49. Победа республиканцев в штатах Невада или Джорджия обеспечит им контроль над верхней палатой американского парламента, так как при равенстве голосов решающим станет голос вице-президента — демократа Камалы Харрис.

Ранее сообщалось, что республиканцы приблизились к получению большинства в палате представителей. Окончательные итоги голосования в США также станут известны в декабре.